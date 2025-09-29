News

"Dyn Sport Mix HD" via Satellit auf Astra 19.2° empfangbar

Der Streaming-Anbieter Dyn verbreitet seinen Sender "Dyn Sport Mix" jetzt auch frei empfangbar via Satellit. Das Programm wird unverschlüsselt in 1080i-Auflösung via Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 12110 MHz H (SR 27500, DVB-S/QPSK, FEC 3/4) ausgestrahlt.

"Dyn Sport Mix" zeigt ausgewählte Events der Sportarten Handball, Basketball, Hockey, Tischtennis und Volleyball - zum Teil auch live. Eine EPG-Programmvorschau wird bislang noch nicht übertragen. Ausgewählte Highlights der verschiedenen Sportarten werden auf der Dyn-Website angekündigt.

