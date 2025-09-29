News

"Der unglaubliche Hulk - Die komplette Spielfilm-Trilogie" erscheint auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "Der unglaubliche Hulk - Die komplette Spielfilm-Trilogie" auf Blu-ray Disc. Das Dreier-Set mit den Filmen "Die Rückkehr des unglaublichen Hulk", "Der unglaubliche Hulk vor Gericht" und "Der Tod des unglaublichen Hulk" erscheint am 22.01.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind drei Featurettes mit Hintergrundinformationen geplant.

bereits erhältlich:

