Drei Referenz-Audiosysteme im Vergleich im Oktober im HiFi Forum Baiersdorf

Bildquelle: Steinway Lyngdorf / HiFi Forum Baiersdorf

Am 24. und 25. Oktober 2025 findet im großen Hörraum des HiFi Forum Baiersdorf ein Showdown von drei absoluten High-End-Klangsystemen statt. Burmester, Steinway-Lyngdorf und Audio Physic treten im direkten Vergleich an. Die drei ultimativen Soundsysteme können in individuellen Terminen, beschränkt auf jeweils maximal sechs Personen, ausgiebig gehört werden.

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Plätze zwingend erforderlich - per mail unter verkauf@hififorum.de oder telefonisch über die Nummer 09133 / 60629-0. Weitere Infos dazu auch hier: Champions of Sound 2025!

Die Vorführtermine lauten:

Freitag: 15:00 / 17:00 / 19:00 Uhr (geöffnet ist von 15:00 bis 21:00 Uhr)

Samstag: 11:00 / 13:00 / 15:00 Uhr (geöffnet ist von 10:00 bis 17:00 Uhr)

Während der Pausen reißt das audiophile Klanggeschehen nicht ab: Ein komplett eingemessenes HiFi-Setup, bestehend aus B&W 800 D4 Diamond Lautsprechern und einem PURIST Musik-Server, sorgen für ein ebenfalls enorm beeindruckendes Hörerlebnis.

Event-Highlights (von hififorum.de übernommen)

Referenz-Anlage der Fa. BURMESTER — mit dem Lautsprecher BURMESTER BX 100 und den neuen BURMESTER REFERENCE-ELEKTRONIK-KOMPONENTEN (Premiere!)

Referenz-Anlage der Fa. STEINWAY-LYNGDORF — mit dem Lautsprecher MODEL C

Referenz-Anlage der Fa. AUDIO PHYSIC — mit dem Lautsprecher CALDERA MK2 (Premiere!)

Raumeingemessenes-Tonsystem „B&W 800 D4 Diamond“ – mit PURIST MUSIK SERVER

Darüber hinaus gibt es eine Weinauswahl des Chaques Wein Depot aus Erlangen, eine Baristabar mit Südtiroler Bio-Espresso und Fingerfood aus der Quiche-Factory in Erlangen.

Die Referenzanlagen

Anlage 1: Burmester

Burmester BX 100 Lautsprecher / 249 Vorstufe / 259 Endstufe

Anlage 2: Steinway Lyngdorf

Auralic Aquila X3 Streaming-Player / Steinway Lyngdorf-Model C

Anlage 3: Audio Physic

Audio Physic Cardeas MKII Lautsprecher / mbl NobleLine N31 CD-Spieler / N 11 Vorverstärker / N 21 Endverstärker

Special: B&W 801 D4 an CHORD mit PURIST Statement 5

Das HiFi Forum Baiersdorf findet man hier:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

VISIONS OF SOUND 2025

Außerdem findet im HiFi Forum Baiersdorf bereits am 10. und 11. Oktober 2025 das VISIONS OF SOUND Event statt. Mit immersiven Klangerlebnissen, High-End-Projektion und beeindruckenden Vorführungen im SMART HOME Musterhaus. Alle Infos dazu hier:

