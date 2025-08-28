News
"Zurück in die Zukunft"-Trilogie erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks
28.08.2025 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie erneut auf Ultra HD Blu-ray. Die drei Filme von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox erscheinen am 07.11.2025 einzeln als "Limited Collector's Edition" Ultra HD Blu-ray-Steelbook mit zahlreichen Fan-Beigaben zum 40-jährigen Jubiläum des ersten Teils.
Am 11.12.2025 erscheint außerdem "Blues Brothers" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
bereits erhältlich:
