Neue "Limited Colored" Vinyl-LP-Editionen von Universal

Universal Music veröffentlicht im September mehrere neue "Limited Colored Indie Vinyl"-LP-Editionen. Die Schallplatten von Künstlern wie Rod Stewart, Lionel Ritchie, Imagine Dragons und Maroon 5 erscheinen am 19.09.2025 in verschiedenen Farben und Farbmustern. Insgesamt umfasst die "Limited Colored Indie Vinyl"-Serie bereits über 100 verschiedene Schallplatten.

