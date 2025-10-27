News

"Die Mars-Chroniken" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "Die Mars-Chroniken" (The Martian Chronicles) auf Blu-ray Disc. Der auf den Ray Bradbury-Erzählungen basierende Science Fiction-Dreiteiler mit Rock Hudson und Maria Schell aus dem Jahr 1980 erscheint am 22.01.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist eine Bildergalerie mit seltenen Pressefotos und internationalen Artworks geplant.

