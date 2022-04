News

"Donnie Darko" erscheint als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Donnie Darko" noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Nach dem bereits 2021 erschienen Ultra HD Blu-ray-Steelbook ist jetzt auch eine einfachere Version in Standard-Verpackung geplant, die ab dem 07.07.2022 im Handel erhältlich sein soll.

An der Ausstattung wird bis auf die Verpackung voraussichtlich nicht gespart. Auch die Ultra HD Blu-ray-Neuauflage wird laut den vorliegenden Handelsnformationen wieder eine 2 Disc-Edition inklusive Kinofassung und Director's Cut werden.

bereits erhältlich:

Donnie Darko (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Disc 1 (Kinofassung):

Audiokommentar von Richard Kelly und Jake Gyllenhaal Audiokommentar von Richard Kelly, Sean McKittrick sowie Drew Barrymore, Jena Malone, Beth Grant, u.v.m. Dokumentation "Deus ex Machina – Die Philosophie von Donnie Darko" Kurzfilm "The Goodbye Place" von Richard Kelly Geschnittene und alternative Szenen mit optionalem Audiokommentar von Richard Kelly Trailer

Disc 2 (Director's Cut):

Audiokommentar von Richard Kelly und Filmemacher Kevin Smith Dokumentation "The Donnie Darko Production Diary" mit optionalem Audiokommentar von Kameramann Steven Poster Archiv-Interviews mit Richard Kelly, Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, James Duval, Maggie Gyllenhaal, u.v.m. Featurettes: "They Made Me Do It", "They Made Me Do It Too" and "#1 Fan: A Darkomentary" Storyboard/Film-Vergleich Behind the Scenes / B-Roll Footage Cunning Visions Infomercials Musikvideo: "Mad World" von Gary Jules Bildergalerie, TV Spots, Director’s Cut Trailer

