Disney veröffentlicht "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht voraussichtlich im März "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem bereits in dieserm Jahr die ersten vier "Pirates of the Caribbean"-Filme auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurden, soll der fünfte Teil aus dem Jahr 2017 am 09.03.2023 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein.

bereits erhältlich:

