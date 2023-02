News

Heco präsentiert neue Lautsprecher-Serie "In Vita"

Bildquelle: Heco

Heco präsentiert mit neuen "In Vita" Serie zwei neue Lautsprecher mit High End-Anspruch. Hochwertige Komponenten in einem technologisch fortschrittlichen Lautsprecher sollen laut Hersteller kompromisslosen Klang realisieren. Die Baureihe umfasst einen Stand- und einen Regallautsprecher, die beide lediglich 205 mm breit sind. Die Kompaktbox kommt auf 377 mm Höhe, die Standbox ist 1150 mm groß.

Eine 28 mm große Silk-Compound-Kalotte mit Doppel-Magnetsystem und Ferrofluid-Kühlung kommt in beiden Lautsprechern als Hochtöner zum Einsatz, die Tief- und Tiefmitteltöner mit leichter Langfasermembran aus Kraftpapier messen 170 mm im Durchmesser. Massive MDF-Gehäuse mit Front und Oberseite in Hochglanzlackierung und Seitenteilen in passendem Mattlack sorgen für einen exklusiven, zeitlosen Look. Die abnehmbare Frontabdeckung ist magnetisch befestigt. Die Heco In Vita Lautsprecher sind in Schwarz und Weiß zu folgenden Preisen ab sofort verfügbar:

Heco In Vita 9: 1.499 Euro pro Stück

Heco In Vita 3: 999 Euro pro Paar

