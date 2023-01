News

Paramount+ zeigt "Tulsa King" mit Sylvester Stallone ab März

Paramount+ zeigt ab März "Tulsa King" in Deutschland. Die neue Serie mit Sylvester Stallone ist in den USA bereits im letzten November gestartet und soll hierzulande ab dem 19.03.2023 zu sehen sein. Stallone spielt in "Tulsa King" einen Mafia-Capo, der nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und von seinem Boss nach Tulsa in Oklahoma abgeschoben wird, um dort neu anzufangen.

Paramount+ kostet 7,99 EUR im Monat und kann u.a. über Apps für iOS, Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast und Roku sowie Fernseher von Samsung ab dem Modelljahr 2017 genutzt werden. Alternativ ist der Streaming-Dienst auch als "Channel" bei Amazon Prime Video mit 7 Tagen Gratis-Testzeitraum verfügbar.

