Disney veröffentlicht "Fluch der Karibik"-Filme auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht voraussichtlich im Juni die "Fluch der Karibik"-Reihe auf Ultra HD Blu-ray. Die vier "Pirates of the Caribbean"-Filme werden laut Handelsinformationen ab dem 02.06.2022 erstmals auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein.

Zunächst scheint es sich dabei um einzelne Ultra HD Blu-rays zu handeln. Ein Box-Set oder Steelbook-Sondereditionen wurden noch nicht angekündigt.

Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

