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Disney+ integriert Sportsender ESPN ins Streaming-Angebot

Disney+ integriert den US-Sportsender ESPN in das Streaming-Angebot in Europa und ausgewählten Märkten im Asien-Pazifik-Raum, wodurch das Angebot in 53 Ländern und Territorien in diesen Regionen verfügbar wird.

In Europa baut die Expansion auf einem wachsenden Sport-Angebot bei Disney+ auf. In ausgewählten Märkten im Asien-Pazifik-Raum, darunter Japan, Korea, Singapur, Taiwan und Hongkong, soll in dieser ersten Phase eine kuratierte Auswahl englischsprachiger ESPN-Sportprogramme auf Disney+ verfügbar sein.

Alle Disney+ Abonnenten in Europa und ausgewählten APAC Märkten erhalten Zugang zu exklusiven Sportinhalten, darunter Live-Sportereignisse, Studiosendungen, Filme und mehr.

Das anfängliche Angebot wird je nach Markt variieren, soll jedoch im Laufe des nächsten Jahres auf Tausende von Live-Events anwachsen, darunter die US-Sportberichterstattung zur NBA (National Basketball Association) und NHL (National Hockey League) – beide beginnend mit der Saison 2026–27. Das Programm umfasst außerdem College-Sport, darunter NCAA-Meisterschaften wie „March Madness“ der Männer und Frauen, sowie die reguläre College-Basketball-Saison und Conference-Turniere, College Football, die College Football Playoffs und Bowl Games sowie die Little League World Series, die Savannah Bananas und mehr.

Disney+ Abonnenten erhalten außerdem Zugang zur ESPN Dokumentationsreihe „30 for 30“, einer umfangreichen Auswahl von Filmen sowie ausgewählten Studiosendungen, darunter „ESPN FC“, das globale Fußballnachrichten- und Informationsprogramm von ESPN.

www.disneyplus.com

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