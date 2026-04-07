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Horror-Thriller "Dämonen 1 & 2" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

XT Video veröffentlicht "Dämonen 1 & 2" auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Horror-Thriller von Lamberto Bava erscheinen am 15.05.2026 zusammen als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit mehreren Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-rays sind mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare, Interviews und ein Making of geplant.

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