News

Disney: "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" erscheint im Juni als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" im Juni fürs Heimkino. Der Marvel-Film von Peyton Reed mit Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas und Michelle Pfeiffer erscheint am 08.06.2023 als limitiertes 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook, Blu-ray Disc und DVD. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein.

Das Bonusmaterial auf den Blu-ray-Versionen bietet neben Outtakes auch zwei Featurettes, die auf Details der Helden und Schurken eingehen. Daneben gibt es auch noch zusätzliche Szenen und einen Audiokommentar von Regisseur Peyton Reed und Drehbuchautor Jeff Loveness.

Vorbestellungen sollen ab dem 7. April möglich sein. Als digitaler Kauf wird das Action-Abenteuer bereits ab 18. April auf Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Ant-Man and The Wasp: Quantumania (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Anzeige

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• Ein Herz und eine Seele

• Beachtliche Gegner

• Pannen vom Dreh

• Audiokommentar

• Zusätzliche Szenen

Ant-Man and The Wasp: Quantumania (Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Anzeige



Ton: Englisch (DTS HD 7.1), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• Ein Herz und eine Seele

• Beachtliche Gegner

• Pannen vom Dreh

• Audiokommentar

• Zusätzliche Szenen

Anzeige



Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.