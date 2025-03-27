News
"Death Wish" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook
27.03.2025 (Karsten Serck)
WMM veröffentlicht "Death Wish" als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Eli Roths 2018er Remake mit Bruce Willis wird am 16.04.2025 als Sonderedition im wattierten Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen.
