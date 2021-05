News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Deutscher "SAW: Spiral"-Trailer online

StudioCanal hat gerade den ersten deutschen Trailer für "SAW: Spiral" (Spiral: From the Book of Saw) veröffentlicht. Der neunte Teil der SAW-Reihe mit Chris Rock und Samuel L. Jackson soll laut den aktuellen Planungen am 09.09.2021 in den deutschen Kinos starten.