"Der Spion, der aus der Kälte kam" erscheint auf Blu-ray Disc
11.04.2025 (Karsten Serck)
Filmjuwelen veröffentlicht "Der Spion, der aus der Kälte kam" (The Spy Who Came In From The Cold) auf Blu-ray Disc. Der John Le Carré Thriller-Klassiker von Martin Ritt aus dem Jahr 1965 mit Richard Burton, Oskar Werner, Claire Bloom und Peter van Eyck erscheint am 03.07.2025 mit deutschem DTS HD MA 2.0- und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.
