News
"Starman" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
11.04.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Starman" auf Ultra HD Blu-ray. Das Science Fiction-Drama von John Carpenter mit Jeff Bridges aus dem Jahr 1984 wurde bereits in der dritten "Columbia Classics 4K Ultra HD Collection" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht und erscheint am 28.05.2025 noch einmal einzeln als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos- und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet und bietet als Bonus-Material u.a. einen Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Deleted Scenes.
- Starman - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Starman - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Starman - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
bereits erhältlich:
