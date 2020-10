News

Apple startet eigenen 24 Stunden-Musiksender "Apple Music TV"

Apple hat in den USA einen eigenen 24 Stunden-Musiksender gestartet. "Apple Music TV" wird laut einer Meldung von "Variety" über die Apple Music App, die Apple TV App und die Website apple.co/AppleMusicTV verbreitet und soll neben populären Musik-Videos auch exklusive Video-Premieren, Live-Shows, Charts und Sendungen mit Gästen präsentieren.

So ist z.B. für den 22.10. ein Bruce Springsteen-Thementag zur Premiere des neuen Albums “Letter to You”, geplant, welches ab dem ab dem 23.10.2020 auch von der Dokumentation “Bruce Springsteen’s Letter to You” auf Apple TV+ begleitet wird. Jeweils am Freitag sollen neue Video-Premieren auf "Apple Music TV" veröffentlicht werden.

Der Musiksender ist kostenlos auch ohne Apple Music-Abo verfügbar aber die Nutzung derzeit auf die USA beschränkt. Wann "Apple Music TV" auch international starten soll, ist nicht bekannt.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.