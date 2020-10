News

"Der Pate - Der Tod von Michael Corleone - Epilog" mit 4K-Remaster im Dezember auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht Francis Ford Coppolas "Der Pate 3" in einer neuen Schnittfassung mit 4K-Remaster. "Der Pate - Der Tod von Michael Corleone - Epilog" (Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone) soll in Deutschland voraussichtlich ab dem 10.12.2020 auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

Coppola hat für die neue Fassung u.a. den Anfang und das Ende sowie einzelne Szenen verändert. Laut FSK hat die neue Fassung des Films eine Laufzeit von 165:09 Minuten.

Außerdem wurde eine 4K-Neuabtastung des Original-Negativs vorgenommen und von dieser restaurierte Fasssungen von "Der Pate 3" und "Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone" erstellt. Dazu wurde auf über 50 Original-Aufnahmen von den Dreharbeiten zurückgegriffen, die eine höhere Auflösung als im bisherigen Film-Master bieten. Neben weiteren optischen Ausbesserungen des Bildmaterials wurde auch der englische 5.1-Mix noch etwas verfeinert und wird im Dolby TrueHD-Format auf Blu-ray Disc präsentiert. Als Bonus-Material gibt es eine Einführung von Francis Ford Coppola.

Eine Ultra HD Blu-ray scheint zunächst noch nicht geplant zu sein. Es liegen auch noch keine Informationen zu einem eventuellen 4K-Remastering von "Der Pate" vor.

