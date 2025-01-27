"Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

27.01.2025 (Karsten Serck)

Der Herr Der Ringe Die Schlacht Der Rohirrim 4k Ultra Hd Blu Ray Der Herr Der Ringe Die Schlacht Der Rohirrim 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook

Warner veröffentlicht "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) im März auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das von Kenji Kamiyama inszenierte animierte "Herr der Ringe"-Fantasy-Abenteuer wird ab dem 13.03.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook.

Update: Ab sofort ist "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" zum Streaming in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich. Außerdem liegen jetzt auch das finale Cover für die Ultra HD Blu-ray sowie Details zur Ausstattung vor. Während die englische Originalfassung mit Dolby Atmos präsentiert wird, gibt es lediglich DTS HD MA 5.1-Ton für die deutsche Synchronfassung. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

Rückkehr nach Helms Klamm: Die Geschichte wird zur Legende
Mittelerde™ und Anime: Eine kreative Verbindung
Héra: Eine neue Heldin für Mittelerde™

Für den 27.02.2025 ist außerdem eine Neuauflage der "Herr der Ringe" und "Hobbit"-Trilogien als Ultra HD Blu-ray-Steelbook geplant.

Bereits erhältlich:

