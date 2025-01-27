"Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Warner veröffentlicht "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) im März auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das von Kenji Kamiyama inszenierte animierte "Herr der Ringe"-Fantasy-Abenteuer wird ab dem 13.03.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook.
Update: Ab sofort ist "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" zum Streaming in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich. Außerdem liegen jetzt auch das finale Cover für die Ultra HD Blu-ray sowie Details zur Ausstattung vor. Während die englische Originalfassung mit Dolby Atmos präsentiert wird, gibt es lediglich DTS HD MA 5.1-Ton für die deutsche Synchronfassung. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.
Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]
Bild: 2,39:1
Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)
Extras:
Rückkehr nach Helms Klamm: Die Geschichte wird zur Legende
Mittelerde™ und Anime: Eine kreative Verbindung
Héra: Eine neue Heldin für Mittelerde™
Für den 27.02.2025 ist außerdem eine Neuauflage der "Herr der Ringe" und "Hobbit"-Trilogien als Ultra HD Blu-ray-Steelbook geplant.
Bereits erhältlich:
