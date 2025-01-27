"Yello: Touch 15th Anniversary Edition" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc & Vinyl LP
Yello veröffentlichen "Touch" als neue "15th Anniversary Edition" auf Blu-ray Disc und LP. Das Album aus dem Jahr 2009 erscheint in der Jubiläums-Edition am 28.02.2025 als Blu-ray Disc mit Dolby Atmos-Mix. Parallel dazu wird die Vinyl-Edition in Gold & Silver-Optik als Doppel-LP mit Bonus-Track veröffentlicht.
Tracklist Blu-ray
1. The Expert - 15th Anniversary Version
2. You Better Hide - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Heidi Happy)
3. Out Of Dawn - 15th Anniversary Version
4. Bostich (Reflected) - 15th Anniversary Version
5. Till Tomorrow - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Till Brönner)
6. Tangier Blue - 15th Anniversary Version
7. Part Love - 15th Anniversary Version
8. Friday Smile - 15th Anniversary Version
9. Kiss In Blue - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Heidi Happy)
10. Vertical Vision - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Till Brönner)
11. Trackless Deep - 15th Anniversary Version
12. Stay - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Heidi Happy)
13. Electric Frame - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Till Brönner)
14. Takla Makan - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Dorothee Oberlinger)
Dolby Atmos Versionen:
1. The Expert - 15th Anniversary Version
2. You Better Hide - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Heidi Happy)
3. Out Of Dawn - 15th Anniversary Version
4. Bostich (Reflected) - 15th Anniversary Version
5. Till Tomorrow - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Till Brönner)
6. Tangier Blue - 15th Anniversary Version
7. Part Love - 15th Anniversary Version
8. Friday Smile - 15th Anniversary Version
9. Kiss In Blue - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Heidi Happy)
10. Vertical Vision - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Till Brönner
11. Trackless Deep - 15th Anniversary Version
12. Stay - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Heidi Happy
13. Electric Frame - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Till Brönner)
14. Takla Makan - 15th Anniversary Version (Yello Featuring Dorothee Oberlinger)
