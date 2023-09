News

Science Fiction-Klassiker "Deep Star Six" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Plaion Pictures (Koch Media) veröffentlicht "Deep Star Six" auf Blu-ray Disc. Der Tiefsee Action-Klassiker von "Freitag der 13."-Regisseur Sean S Cunningham aus dem Jahr 1989 kommt am 28.11.2019 als Mediabook mit zwei verschiedenen Cover-Varianten in den Handel und enthält neben der Blu-ray Disc den Film auch auf DVD.

Update: Am 07.12.2023 erscheint "Deep Star Six" noch einmal als einfache Blu-ray Disc. Diese ist außerdem mit einem deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet während die Mediabooks nur Stereo-Ton boten.

Deep Star Six (Blu-ray Disc)

Bild: 1,78:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Extras:

Audiokommentar von Regisseur Sean S. Cunningham

Making of

Featurette

Behind the Scenes

Trailer

Bildergalerie

Booklet

