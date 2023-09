News

Erster "Argylle"-Trailer zum Action-Thriller von Matthew Vaughn online

Universal hat den ersten Trailer für "Argylle" veröffentlicht:

Der neue Action-Thriller von "Kingsman"-Regisseur Matthew Vaughn mit Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, Bryan Cranston und Samuel L. Jackson soll am 01.02.2024 in den deutschen Kinos starten und später bei Apple TV+ zu sehen sein.

Offizielle Synopsis:

Elly Conway (Bryce Dallas Howard) mag es gemütlich. Die Autorin von Spionage-Bestsellern lebt zurückgezogen und verbringt ihre Abende am liebsten mit ihrer Katze Alfie zu Hause am Computer. Ellys Bücher handeln von Geheimagent Argylle und dessen Mission, ein weltumspannendes Spionagesyndikat zu entlarven. Doch eines Tages beginnen die Operationen einer sehr realen Geheimdienstorganisation, den fiktiven Geschichten in Ellys Romanen auf beunruhigende Weise zu gleichen. Die ruhigen Abende zu Hause gehören damit der Vergangenheit an. Elly begibt sich in Begleitung von Alfie und dem an einer Katzenallergie leidenden Spion Aiden (Sam Rockwell) auf eine wilde Mission rund um den Globus. Doch bei dem Versuch, ihren gefährlichen Widersachern immer einen Schritt voraus zu sein, verschwimmt zunehmend die Grenze zwischen Fiktion und Realität …

