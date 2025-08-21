News

"David Gilmour: Live @ Circus Maximus & The Luck And Strange Concerts" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc + CD & Vinyl LP

22.08.2025 (Karsten Serck)

Sony Music veröffentlicht "David Gilmour: Luck And Strange - Live @ Circus Maximus" auf Blu-ray Disc. Das Rom-Konzert der "Luck and Strange Tour" erscheint am 17.10.2025 mit Dolby Atmos, 5.1 und 24 bit/96kHz-Stereo-Ton auf zwei Blu-ray Discs. Die erste Blu-ray Disc enthält das Konzert und auf der zweiten "The Luck and Strange Concerts" Blu-ray Disc werden 23 Songs der gesamten "Luck and Strange"-Tour präsentiert. Zusätzlich sind als Bonus-Material mehrere Dokumentationen und Musik-Videos dabei.

Parallel zur Blu-ray Disc erscheint die "The Luck and Strange Concerts"-Sammlung der 23 Einzel-Aufnahmen als Doppel-CD & Vinyl LP-Set mit vier Schallplatten, die bei Amazon auch mit alternativem Cover erhältlich sind.

Bereits ab dem 17.09.2025 wird das "Circus Maximus"-Konzert für kurze Zeit in ausgewählten Kinos (inklusive IMAX) zu sehen sein.

Tracklisting:

Blu-ray Disc 1 Live at Circus Maximus

  1. 5 A.M.
  2. Black Cat
  3. Luck and Strange
  4. Breathe (In The Air)
  5. Time
  6. Fat Old Sun
  7. Marooned
  8. Wish You Were Here
  9. Vita Brevis
  10. Between Two Points - with Romany Gilmour
  11. High Hopes
  12. Sorrow
  13. The Piper’s Call
  14. A Great Day For Freedom
  15. In Any Tongue
  16. The Great Gig In The Sky
  17. A Boat Lies Waiting
  18. Coming Back To Life
  19. Dark and Velvet Nights
  20. Sings
  21. Scattered
  22. Comfortably Numb (Encore)

Blu-ray Disc 2 - David Gilmour - The Luck and Strange Concerts 

  • David Gilmour - The Luck and Strange Concerts (Audio)

Rehearsals for the Luck And Strange Tour at King Alfred Leisure Centre, Brighton, September 2024

  1. Between Two Points - with Romany Gilmour
  2. Breathe (In The Air)/Time
  3. Dark and Velvet Nights
  4. Luck and Strange 

Documentaries

  1. Rain in Rome
  2. Backstage at the Royal Albert Hall
  3. Backstage in America 8:55
  4. The Making of Luck and Strange

Music Videos

  1. A Single Spark Live
  2. Between Two Points (Official Music Video)
  3. Between Two Points - GENTRY Remix – Editor’s Cut (Official Music Video)
  4. Wesley On Patrol
  5. The Piper’s Call (Official Music Video)
  6. The Piper’s Call Live from Around the World (Official Music Video)
  7. Luck and Strange (Official Music Video)
  8. Dark and Velvet Nights (Official Music Video)
  9. Dark and Velvet Nights (Animated Official Video)

bereits erhältlich:

