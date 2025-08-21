"David Gilmour: Live @ Circus Maximus & The Luck And Strange Concerts" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc + CD & Vinyl LP
Sony Music veröffentlicht "David Gilmour: Luck And Strange - Live @ Circus Maximus" auf Blu-ray Disc. Das Rom-Konzert der "Luck and Strange Tour" erscheint am 17.10.2025 mit Dolby Atmos, 5.1 und 24 bit/96kHz-Stereo-Ton auf zwei Blu-ray Discs. Die erste Blu-ray Disc enthält das Konzert und auf der zweiten "The Luck and Strange Concerts" Blu-ray Disc werden 23 Songs der gesamten "Luck and Strange"-Tour präsentiert. Zusätzlich sind als Bonus-Material mehrere Dokumentationen und Musik-Videos dabei.
Parallel zur Blu-ray Disc erscheint die "The Luck and Strange Concerts"-Sammlung der 23 Einzel-Aufnahmen als Doppel-CD & Vinyl LP-Set mit vier Schallplatten, die bei Amazon auch mit alternativem Cover erhältlich sind.
Bereits ab dem 17.09.2025 wird das "Circus Maximus"-Konzert für kurze Zeit in ausgewählten Kinos (inklusive IMAX) zu sehen sein.
- David Gilmour: Luck And Strange - Live @ Circus Maximus [Blu-ray] bei Amazon.de
- David Gilmour: The Luck and Strange Concerts [CD] bei Amazon.de
- David Gilmour: The Luck and Strange Concerts Cover B [CD] bei Amazon.de
- David Gilmour: The Luck and Strange Concerts [LP] bei Amazon.de
- David Gilmour: The Luck and Strange Concerts Cover B [LP] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck And Strange - Live @ Circus Maximus [Blu-ray] bei jpc.de
- David Gilmour: The Luck and Strange Concerts [CD] bei jpc.de
- David Gilmour: The Luck and Strange Concerts [LP] bei jpc.de
Tracklisting:
Blu-ray Disc 1 Live at Circus Maximus
- 5 A.M.
- Black Cat
- Luck and Strange
- Breathe (In The Air)
- Time
- Fat Old Sun
- Marooned
- Wish You Were Here
- Vita Brevis
- Between Two Points - with Romany Gilmour
- High Hopes
- Sorrow
- The Piper’s Call
- A Great Day For Freedom
- In Any Tongue
- The Great Gig In The Sky
- A Boat Lies Waiting
- Coming Back To Life
- Dark and Velvet Nights
- Sings
- Scattered
- Comfortably Numb (Encore)
Blu-ray Disc 2 - David Gilmour - The Luck and Strange Concerts
- David Gilmour - The Luck and Strange Concerts (Audio)
Rehearsals for the Luck And Strange Tour at King Alfred Leisure Centre, Brighton, September 2024
- Between Two Points - with Romany Gilmour
- Breathe (In The Air)/Time
- Dark and Velvet Nights
- Luck and Strange
Documentaries
- Rain in Rome
- Backstage at the Royal Albert Hall
- Backstage in America 8:55
- The Making of Luck and Strange
Music Videos
- A Single Spark Live
- Between Two Points (Official Music Video)
- Between Two Points - GENTRY Remix – Editor’s Cut (Official Music Video)
- Wesley On Patrol
- The Piper’s Call (Official Music Video)
- The Piper’s Call Live from Around the World (Official Music Video)
- Luck and Strange (Official Music Video)
- Dark and Velvet Nights (Official Music Video)
- Dark and Velvet Nights (Animated Official Video)
bereits erhältlich:
- David Gilmour: Luck and Strange [Blu-ray] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Limited Deluxe [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Limited Deluxe [Blu-ray/LP] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck and Strange [CD] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Exclusive Cover [CD] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Opaque White [LP] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck and Strange [LP] bei Amazon.de
- David Gilmour: Luck and Strange [Blu-ray] bei jpc.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Limited Deluxe [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Limited Deluxe [Blu-ray/LP] bei jpc.de
- David Gilmour: Luck and Strange [CD] bei jpc.de
- David Gilmour: Luck and Strange [LP] bei jpc.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Translucent Emerald Vinyl [LP] bei jpc.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Translucent Sea Blue Vinyl [LP] bei jpc.de
- David Gilmour: Luck and Strange - Orange Vinyl [LP] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.