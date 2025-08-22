News

Smarte Klangtechnologie mit NewTec im HiFi Forum Baiersdorf

Bildquelle: NewTec / HiFi Forum Baiersdorf

Hohe Performance, technische Eleganz, architektonische Integration und intuitives Handling stehen im HiFi Forum Baiersdorf klar im Mittelpunkt. So setzt man selbst bei der audiovisuellen Ausstattung der Besprechungs- und Büroräume auf modernste Lösungen und zeigt, was heute auch in diesem Bereich möglich ist.

Ein echtes Highlight ist der neue NewTec CONO canto Smart. Es handelt sich um einen intelligenten Deckenlautsprecher, der sich nahtlos ins NewTec-Schienensystem integrieren lässt. Ursprünglich wurde das Schienensystem für Beleuchtungselemente konzipiert. Inzwischen ermöglicht es eine sehr elegante und modulare Integration verschiedener Technikkomponenten in die Raumarchitektur. Kabel werden geschickt versteckt und sperrige Auf- und Einbauten gibt es erst gar nicht. Das HiFi Forum nennt folgende Eigenschaften, mit denen sich NewTec besonders auszeichnet:

Dezente Optik

Flexible Platzierung

Werkzeugloses Einklicken verschiedener Komponenten

Erweiterbar – auch nachträglich

Die Lautsprecher lassen sich perfekt einbinden und exakt dort platzieren, wo sie klanglich und architektonisch am sinnvollsten sind. Das gilt im Konferenzzimmer, im Showroom oder im privaten Bereich.

NewTec CONO Canto Smart

Der neue CONO Canto Smart vereint hohe akustische Leistungsfähigkeit mit moderner Steuerungs- und Streamingtechnologie. Im Schienensystem kann man ihn praktisch Plug & Play installieren, ohne zusätzlich bohren oder sonstige bauliche Maßnahmen tätigen zu müssen. Mittels WLAN und Bluetooth verfügt das Gerät, je nach Ausführung, über Wireless-Streaming-Funktionen. Durch die breite Abstrahlung und die exzellente Sprachverständlichkeit sind sie im Besprechungsraum natürlich ideal, aber auch perfekt für Hintergrundbeschallung oder Präsentationen geeignet.

Das System ist im Besprechungsraum des HiFi Forum Baiersdorf bereits im Einsatz und liefert ein regelrecht beeindruckendes Ergebnis. Das gilt sowohl für die Klangqualität als auch die Integration und intuitive Nutzung. Das HiFi Forum Expertenteam wurde durch den praktisch unsichtbaren Einbau, das klare Design und die volle technische Kontrolle komplett überzeugt und sieht den Einsatz hier sowohl im professionellen als auch privaten Umfeld.

Anzeige



NewTec im HiFi Forum Baiersdorf

Gerne überzeugen die Klang- und Technikexperten im HiFi Forum Baiersdorf interessierte Kunden und Anwender von den klanglichen Möglichkeiten und der flexiblen Integration der NewTec Komponenten und zeigen, wie moderne und integrierte Beschallungs- und Heimkinosysteme professionell geplant und umgesetzt werden können. Die Planungs- und Montagespezialisten stehen bereit:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 606290

https://www.hififorum.de/

NewTec im Besprechungsraum des HiFi Forum Baiersdorf

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.