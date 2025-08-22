News

DALI präsentiert neuen KUPID-Lautsprecher für 338 EUR Paarpreis

DALI präsentiert mit dem KUPID einen neuen attraktiven Lautsprecher - zum verblüffenden Preis: Ein Paar kostet 338 EUR, in den Handel kommen die Boxen laut Hersteller zum 01. Oktober 2025. Auf dem Markt erscheint der Zweiwege-Lautsprecher in fünf schicken Farben. Er kann Frequenzen zwischen 63 Hz und 25 kHz wiedergeben (+/- 3dB) und bringt eine Empfindlichkeit von 83 dB (1m/2,83 V) mit. DALI rät zu Verstärkerleistungen zwischen 40 und 120 Watt pro Kanal. Als Hochtöner wird eine 26 mm messende Kalotte verwendet, als Tief-/Mitteltöner setzt der dänische Hersteller ein 4,5 Zoll messendes Exemplar ein. Die Membran besteht hier aus Papier und Holzfiber. Man kann den neuen Lautsprecher auf Standfüßen, auf dem Sideboard oder aber auch an der Wand unterbringen. 237 mm hoch, 140 mm breit und 195 mm tief, erweist sich die Box als ausgesprochen kompakt. DALI verspricht, dass KUPID mit einer Impedanz von stets über 4 Ohm sehr Verstärker-freundlich agiert. "Keep It Simple" war die Maxime bei der Entwicklung. Also alles einfach, aber qualitativ hochwertig halten, um typischen DALI-Sound zum günstigen Preis realisieren zu können, und um HiFi-Einsteiger gleich mit der ikonischen Marke DALI bekannt zu machen. KUPID ist 100 Prozent DALI, also wurde das gesamte Konzept in Dänemark entwickelt und gestaltet.

