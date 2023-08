News

"Das Boot - Staffel 4" ab September mit Dolby Atmos bei Sky

Sky kündigt für den September den Start der vierten Staffel von "Das Boot" an. Die sechs neuen Episoden sind ab 23. September 2023 immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen und stehen als komplette Staffel über Sky Q und beim Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Sky Q-Abonnenten können auch die neue Staffel von "Das Boot" wieder mit Dolby Atmos-Sound erleben.

Offizielle Synopsis:

Zwei packende Handlungsstränge verflechten sich in der vierten Staffel von "Das Boot": Im Mittelmeer spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander. Beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. In geheimer Mission reist er nach Neapel um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu verändern. Hannie will den vielen Waisenkindern helfen, die Opfer des Krieges geworden sind und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.

Die ersten drei Staffeln von "Das Boot" sind auch bereits auf Blu-ray Disc inklusive Dolby Atmos-Sound erhältlich.

www.sky.de

www.wowtv.de

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.