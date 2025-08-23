News

Noch eine Woche bis zum großen B&W Sommerfestival in der SG Akustik Villa Schellbach

Am 30. August 2025 findet von 10 bis 18 Uhr in der "Klangvilla" in Baden-Baden das Bowers & Wilkins Sommerfestival statt. Über 200 HiFi-Fans besuchten vergangenes Jahr den sommerlichen Bowers & Wilkins-Event in der wunderschönen SG Akustik Villa Schellbach. Dieses Jahr überraschen uns B&W und SG Akustik mit einem besonderen "Special Guest": Aston Martin Baden-Baden präsentiert Highlights aus dem Fahrzeug-Portfolio der ikonischen britischen Automarke. Aston Martin setzt in den exklusiven Fahrzeugen des Hauses auf Highend-Lautsprechersysteme von Bowers & Wilkins, und all das kann man rund um die Villa Schellbach bestaunen.

Hier kann man sich schon jetzt einen Platz reservieren

Aber natürlich stehen nicht nur Autos, sondern vor allem auch Lautsprecher im Fokus. SG Akustik und B&W haben alles, was "Rang und Namen" hat, vor Ort: Die 700er S3 Signature-Serie ebenso wie die große 800er D4-Baureihe. Als absoluter Premiumlautsprecher im Luxussegment wird zudem die legendäre B&W Nautilus präsentiert. Überdies gibt es bereits jetzt ein Versprechen: In Baden-Baden erwartet die Besucher eine Bowers & Wilkins-Premiere. Wir können nur zu einem Trip nach Baden-Baden raten, denn der beeindruckende Garten der unter Denkmalschutz stehenden Villa ist natürlich geöffnet, das Gleiche gilt für die Bar und das Expresso-Mobil. Der Pizzabäcker ist bestellt. Also auf in die Fremersbergstraße 67A - denn am 30. August 2025 spielt dort die Musik - im wahrsten Wortsinne.

Wo und Wann?

SG Akustik Villa Schellbach

Fremersbergstraße 67A, 76530 Baden-Baden

Samstag, 30. August 2025 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Hier direkt Platz reservieren

