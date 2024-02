News

Crunchyroll App für Samsung Smart TVs veröffentlicht

Samsung QN900C

Die Crunchyroll App ist ab sofort auf Samsung Fernsehern in den USA verfügbar und soll noch im Laufe der Woche in weiteren Regionen hinzukommen. Crunchyroll bietet ein großes Angebot an Anime-Content. Darunter über 46.000 Episoden und Filme, 3.300 japanische Musikvideos und Specials sowie On-Demand-Inhalte mit Untertiteln und Synchronfassungen in über 12 Sprachen.

Die Crunchyroll-App soll auf allen Samsung Smart TV-Modellen von 2017 bis 2023 über den Samsung Smart TV-App-Store installierbar sein.

