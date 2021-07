News

"Conjuring 3: Im Bann des Teufels" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" (The Conjuring: The devil made me do it) inklusive Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray. In den USA hat Warner bereits alle Details zur Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc bekannt gegeben, die dort ab dem 24.08.2021 erhältlich sein soll.

Demnach werden beide Blu-ray-Versionen mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Einige Quellen erwähnen auch eine deutsche Tonspur, zu der aber keine offizielle Bestätigung und auch kein genaues Tonformat vorliegt. Als Bonus-Material sind mehrere Making of & Hintergrund-Featurettes sowie der Video-Comic "DC Horror Presents: The Conjuring: The Lover #1" geplant.

In Deutschland erscheint "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" im Herbst auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray. Bereits ab dem 02.08.2021 wird der Film online als Premium-Kauf & Verleih erhältlich sein. Der normale Video on Demand-Start ist für den 21.10.2021 geplant - und das dürfte dann voraussichtlich auch der VÖ-Termin für die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray sein.

Aus dem "Conjuring"-Universum wurde zuvor lediglich das Spin-Off "The Nun" in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Immerhin sind neben "Conjuring" aber auch die "Annabelle"-Filme und "Lloronas Fluch" im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision und teilweise auch englischem Dolby Atmos-Ton erhältlich.

