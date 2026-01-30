"China Moon - Eine heiße Affäre" erscheint auf Blu-ray Disc
30.01.2026 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "China Moon - Eine heiße Affäre" auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Ed Harris und Madeleine Stowe aus dem Jahr 1994 erscheint am 23.04.2026 auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Trailer und eine Bildergalerie mit seltenem Werbematerial geplant.
