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Buchardt Audio präsentiert S400 MKII Signature Edition Tribute - streng limitiert auf 50 Paare weltweit

Bildquelle: HifiPilot / Buchardt Audio

Buchardt Audio präsentiert mit der S400 MKII Signature Edition Tribute die vierte und letzte Ausführung der S400 MKII Signature-Serie. Die Sonderedition ist weltweit auf 50 nummerierte Paare limitiert und markiert bewusst den finalen Abschluss der Baureihe.

Technisch und ästhetisch auf höchstem Niveau und mit dem Fokus auf eine kompromisslos hochwertige Verarbeitung, Materialqualität und Klangperformance zählen ein HDF-Gehäuse mit Echtholzfurnier, interne Silberverkabelung, eisenfreie Argento-Audio-Terminals auf einer massiven Messingplatte und die Fertigung von Hand in Dänemark zur Ausstattung der limitierten Auflage.

Buchardt Audio unterstreicht den eigenen Anspruch der Edition mit 20 Jahren Garantie. Der Name „Tribute“ ist dabei bewusst gewählt: Diese Edition markiert nicht nur das Ende der Signature-Serie, sondern steht exemplarisch für Buchardt Audios Philosophie, Lautsprecher als langfristige Investition in Klangqualität zu entwickeln – fernab kurzlebiger Produktzyklen und Marketingzyklen.

Nach Auslieferung der 50 Paare ist keine Neuauflage vorgesehen. Erhältlich ist die Tribute Edition ab sofort exklusiv bei HiFiPilot zum Paarpreis von 2.850 Euro.

Weitere Informationen und alle technischen Daten hier:

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