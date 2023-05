News

"Carlito's Way" auf Ultra HD Blu-ray und mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Carlito's Way" auf Ultra HD Blu-ray. Der Brian de Palma-Gangster-Klassiker mit Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller und Viggo Mortensen aus dem Jahr 1990 erscheint zunächst am 20.07.2023 im Direktvertrieb als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit einem englischen DTS:X-Mix und deutschen DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Extras sind u.a. mehrere Making of-Featurettes und "Deleted Scenes" geplant.

Parallel zum Ultra HD Blu-ray-Mediabook kommt "Carlito's Way" auch als 4K-remasterte Blu-ray Disc in den Handel.

Carlito's Way (Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1), Englisch (DTS:X)

Extras:

Making of Carlito's Way (ca. 34 Min.)

Brian de Palma über Carlito's Way (ca. 5 Min.)

Original Promotion Featurette, (ca. 5 Min.)

Deleted Scenes (ca. 8 Min.)

Trailer (ca. 2 Min.)

