Live Shopping-Event #5 von Plaion Pictures mit exklusiven Film-Neuheiten

Plaion Pictures präsentiert am 4. März 2026 unter dem Motto "Exclusive Release – Live, Chapter 5" ein weiteres Live-Shopping-Event. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht wieder die Ankündigung neuer Shop Exclusives inklusive Live-Unboxing. Der Vorverkauf der Neuheiten wird wieder direkt nach der Ankündigung im Plaion Shop starten.

Außerdem gibt es u.a. einen Live-Chat, Behind-the-Scenes-Informationen, exklusive Rabatte und ein exklusives Gewinnspiel. Das Live-Shopping-Event startet um 19:00 Uhr mit einem "Trailer Warm-Up" ab 18:50 Uhr.

