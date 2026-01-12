"Die Unfassbaren 3 - Now you see me" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Leonine veröffentlicht "Die Unfassbaren 3 - Now you see me" (Now You See Me: Now You Don't) im März auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das von Ruben Fleischer inszenierte dritte Abenteuer der Illusionisten-Truppe mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike und Morgan Freeman erscheint am 06.03.2026 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind 8 Featurettes, Deleted & Extended Scenes sowie ein Audiokommentar von Ruben Fleischer und Bobby Cohen geplant. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.
bereits erhältlich:
