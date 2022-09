News

Capelight: Horror-Thriller "X" erscheint nach der 4K Ultra HD Blu-ray auch als Blu-ray Disc

Capelight hat "X" im September zunächst zunächst als "Limited Collector's Edition" mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc fürs Heimkino veröffentlicht.

Der Horror-Thriller von Ti West soll jetzt am 28.10.2022 auch als einzelne Blu-ray Disc erscheinen. Ebenso wie die Ultra HD Blu-ray wird auch die Blu-ray Disc mit englischem Dolby Atmos- und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

bereits erhältlich:

X (Blu-ray)

Bildformat: 1,90:1

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch Dolby Atmos 7.1

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

- The Farmer's Daughters - Der Film - That X Factor - Making-of - Becoming Pearl - Featurette - Kinotrailer

