Bruce Springsteens "The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle" erscheint als "Original Master Recording" SACD & Vinyl LP von "Mobile Fidelity"

Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht das Bruce Springsteen-Album "The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle" in einer neuen "UltraDisc One-Step"-Vinyl-Edition sowie als Hybrid-SACD.

Die 180 Gramm LP-Sonderauflage des 1973 veröffentlichten zweiten Studio-Albums von Bruce Springsteen ist weltweit auf 7500 numerierte Exemplare limitiert und soll voraussichtlich ab dem 03.05.2024 erhältlich sein. Die Schallplatte basiert ebenso wie die SACD auf einem analogen 1/4" 15 IPS-Magnetband mit DBX-Rauschunterdrückung und wurde im DSD 256-Format digitalisiert.

Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer). Bereits im letzten Jahr erschien Bruce Springsteens "Greetings From Asbury Park, N.J" als MFSL-Sonderedition.

