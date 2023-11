News

Brian de Palmas "Dressed to Kill" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Dressed to Kill" auf Ultra HD Blu-ray. Der Brian De Palma-Klassiker mit Michael Kane und Nancy Allen aus dem Jahr 1980 soll voraussichtlich im kommenden Jahr als Ultra HD Blu-ray im Mediabook veröffentlicht werden. Weitere Details wurden noch nicht angekündigt.

In diesem Jahr wurde von Brian de Palma schon "Carlito's Way" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Außerdem sind seine Filme "Scarface", "The Untouchables" und "Mission: Impossible" bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältlich. "Scarface" erscheint im Dezember in einer neuen 4K-Steelbook-Edition.

