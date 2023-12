News

Amazon Prime Video mit Werbung startet im Januar

Amazon Prime Video wird ab Januar 2024 auch zahlenden Kunden Werbespots bei Filmen und Serien zeigen. Nachdem Werbeunterbrechungen bereits beim kostenlosen "Freeview"-Angebot zum Einsatz kommen, werden diese zukünftig auch beim normalen Streaming-Abo zum Standard. In den USA wurde der Starttermin jetzt für den 29.01.2024 angekündigt. Amazon will Kunden aber gegen Aufpreis die Möglichkeit bieten, Prime Video auch weiterhin werbefrei nutzen zu können. In den USA soll diese Upgrade-Option 2,99 USD pro Monat kosten.

Während Amazon in den USA Prime-Abonnenten bereits über die Veränderungen informiert hat, sind der genaue Starttermin und die Kosten für die Upgrade-Option in Deutschland noch nicht bekannt.

Amazon hat bereits in den letzten Monaten zahlreiche Inhalte aus dem Prime Video-Angebot zu Freevee übertragen, die dort auch zukünftig selbst mit dem teureren Prime-Abo nur inklusive Werbung zu sehen sein werden.

