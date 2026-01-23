News

beyerdynamic stellt HEADPHONE LAB vor: Referenzstudio per Kopfhörer

Auf der NAMM 2026 präsentiert beyerdynamic mit HEADPHONE LAB ein kostenloses DAW-Plug-in, das professionelle Mixing- und Mastering-Arbeit über Studio-Kopfhörer ermöglichen soll – auch ohne akustisch optimierten Raum. Die Software kalibriert beyerdynamic Studio-Kopfhörer auf ein neutrales Referenz-Klangprofil und ergänzt dies um eine realistische Lautsprecher- und Studiosimulation, um das typische „Im-Kopf“-Hören zu vermeiden.

Neben einer Standard-Kalibrierung für aktuelle DT-Studio-Modelle bietet HEADPHONE LAB eine Factory Calibration, die individuelle Produktionsmessdaten einzelner Kopfhörer berücksichtigt. Unterstützt werden aktuell unter anderem DT 700 PRO X, DT 900 PRO X sowie DT 1770 PRO MK II und DT 1990 PRO MK II. Ergänzende Anpassungsoptionen wie virtuelle Lautsprecherwinkel und optionale Raumsimulation erhöhen darüber hinaus die Flexibilität.

HEADPHONE LAB ist für Windows und macOS verfügbar, unterstützt VST3, AU und AAX und steht kostenlos für kompatible beyerdynamic Studio-Kopfhörer zum Download bereit.

Weitere Infos bei beyerdynamic:

