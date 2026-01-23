News

"Supertramp"-Alben erscheinen als "Half Speed Remaster" Vinyl LP-Editionen

23.01.2026 (Karsten Serck)

Universal veröffentlicht die Supertramp-Alben "Breakfast in America", "...Famous Last Words..." und "In The Quietest Moments..." als Vinyl-Neuauflagen. Die von Mike Showell in den Abbey Road-Studios angefertigten "Half Speed Remaster" erscheinen am 20.03.2026 als 180 Gramm-Schallplatten. Bereits 2025 wurden "Crime Of The Century" und "Crisis? What Crisis" als HSR-LPs veröffentlicht.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Privacy Manager
  ZURÜCK