"Supertramp"-Alben erscheinen als "Half Speed Remaster" Vinyl LP-Editionen
23.01.2026 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht die Supertramp-Alben "Breakfast in America", "...Famous Last Words..." und "In The Quietest Moments..." als Vinyl-Neuauflagen. Die von Mike Showell in den Abbey Road-Studios angefertigten "Half Speed Remaster" erscheinen am 20.03.2026 als 180 Gramm-Schallplatten. Bereits 2025 wurden "Crime Of The Century" und "Crisis? What Crisis" als HSR-LPs veröffentlicht.
- Supertramp: Breakfast in America - HSR [LP] bei Amazon.de
- Supertramp: ...Famous Last Words... - HSR [LP] bei Amazon.de
- Supertramp: In The Quietest Moments... - HSR [LP] bei Amazon.de
- Supertramp: Breakfast in America - HSR [LP] bei jpc.de
- Supertramp: ...Famous Last Words... - HSR [LP] bei jpc.de
- Supertramp: In The Quietest Moments... - HSR [LP] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Supertramp: Live In Paris '79 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Supertramp: Live In Paris '79 [Blu-ray] bei jpc.de
