News

SciFi-Thriller "Planet B" erscheint auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Planet B" (Planète B) auf Blu-ray Disc. Der französische Science Fiction-Thriller über ein virtuelles Gefängnis ohne Entkommen erscheint am 02.05.2025 mit deutschem und französischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.