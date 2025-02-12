News
SciFi-Thriller "Planet B" erscheint auf Blu-ray Disc
12.02.2025 (Karsten Serck)
Splendid veröffentlicht "Planet B" (Planète B) auf Blu-ray Disc. Der französische Science Fiction-Thriller über ein virtuelles Gefängnis ohne Entkommen erscheint am 02.05.2025 mit deutschem und französischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
