"Avatar - The Way of Water" 10 Minuten-Vorschau online

James Camerons "Avatar: The Way of Water" ist seit dem 4. April auch hierzulande in 4K & HDR u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich. Der amerikanische Streaming-Anbieter "Vudu" hat ein "Extended Preview" mit längeren Ausschnitten veröffentlicht, die weitaus mehr Filmaufnahmen zeigen als in den bislang veröffentlichten Trailern zu sehen waren. Die Vorschau ist fast 10 Minuten lang. Leider gibt es den Preview-Clip aber nicht in 4K sondern nur in 1080p:

Unser Review der digitalen 4K-Version von "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier. Eine Veröffentlichung des Films auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie bei Disney+ wurde bislang noch nicht angekündigt.

