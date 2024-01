News

"Avatar 1 & 2" mit neuen Extras und "Avatar - Extended Cut" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht James Camerons "Avatar: Aufbruch nach Pandora" und "Avatar: The Way of Water" im März in neuen "Collector's Editionen" mit zusätzlichem Bonus-Material auf Ultra HD Blu-ray. Disney spricht von insgesamt 10 Stunden Extras für den ersten und 8 Stunden Extras für den zweiten Teil.

Die Collector's Edition von "Avatar: Aufbruch nach Pandora" enthält auch den "Extended Cut" mit insgesamt drei verschiedenen Fassungen auf Ultra HD Blu-ray. Der Verkaufsstart der beiden Digipaks mit jeweils einer Ultra HD Blu-ray und drei Blu-ray Discs ist für den 22.03.2024 geplant.

Zeitgleich erscheint auch "Avatar: Aufbruch nach Pandora" noch einmal als Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie als remasterte Blu-ray 3D-Edition.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.