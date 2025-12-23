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"Asia: Live in England" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Frontiers veröffentlicht "Asia: Live in England" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Konzert aus dem April 2025 mit allen Songs des "Asia"-Debüt-Albums aus dem Jahr 1982 erscheint auf Blu-ray Disc, CD und als Doppel-LP. Der Verkaufsstart ist für den 13.03.2026 geplant.

Dies ist nur die erste von drei Live-Veröffentlichungen mit jeweils einem kompletten klassischen Album aus der ersten Trilogie der Band. Die Termine für die beiden weiteren Live-Aufnahmen wurden noch nicht angekündigt.

Tracklist:

1. Heat Of The Moment

2. Only Time Will Tell

3. Sole Survivor

4. One Step Closer

5. Time Again

6. Wildest Dreams

7. Without You

8. Cutting It Fine

9. Here Comes The Feeling

10. Ride Easy (Bonus track)

11. Video Killed The Radio Star (Bonus track)

12. The Heat Goes On (Bonus track)

bereits erhältlich:

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