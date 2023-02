News

ARTE zeigt SciFi-Klassiker "Robocop" und "Starship Troopers"

ARTE zeigt in den kommenden Wochen zwei Science Fiction-Klassiker von Paul Verhoeven in seinem TV-Programm. Zunächst wird "Robocop" am 05.02.2023 ab 23:00 Uhr bei ARTE ausgestrahlt. Eine Woche später folgt "Starship Troopers", der am 12.02.2023 ab 22:00 Uhr bei ARTE zu sehen sein wird.

Im Begleitprogramm zu den beiden Filmen zeigt ARTE außerdem die französische Dokumentation "Paul Verhoeven - Meister der Provokation", die am 05.02. ab 22:00 Uhr vor der Ausstrahlung von "Robocop" ausgestrahlt wird.

Beide Filme wurden im Ausland bereits auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. "Robocop" wurde 2014 von Fox mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc veröffentlicht und ist von MGM zumindest in 4K bei Apple iTunes erhältlich.

