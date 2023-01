News

Western-Klassiker "Red River" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Capelight veröffentlicht "Red River" im April auf Blu-ray Disc. Der Western-Klassiker von Howard Hawks aus dem Jahr 1948 mit John Wayne erscheint am 28.04.2023 als Blu-ray Disc-Mediabook.

Die Mediabook-Edition enthält "Red River" mit neu restauriertem 2K-Master als Extended Cut (Pre-Release-Fassung) mit beiden deutschen Synchronfassungen aus den Jahren 1964 und 1968. Zusätzlich sind noch die Original US-Kinofassung in HD sowie die nachkolorierte TV-Fassung in SD-Auflösung dabei. Der deutsche und englische Ton wird jeweils in PCM 2.0 (Mono) präsentiert.

