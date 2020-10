News

"Star Trek: Discovery" bekommt Staffel 4

CBS hat eine vierte Staffel für "Star Trek: Discovery" in Auftrag gegeben. Die Produktion soll bereits am 02.11.2020 beginnen. Die dritte Staffel von "Star Trek: Discovery" läuft in den USA aktuell beim Streaming-Dienst "CBS All Access" und hierzulande bei Netflix.

Die ersten beiden Staffeln von "Star Trek: Discovery" wurden auch bereits von Paramount auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

