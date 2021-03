News

Amazon: "Zack Snyder's Justice League" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc jetzt vorbestellbar

"Zack Snyder's Justice League" ist jetzt auch bei Amazon.de auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc vorbestellbar:

"Zack Snyder's Justice League" erscheint am 27.05.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Neben der Standard-Edition erscheint der Film voraussichtlich am 08.07.2021 auch als Steelbook in beiden Blu-ray-Formaten, die bei Amazon zumindest bereits gelistet werden:

Die alternative "Justice League"-Fassung von Zack Snyder mit rund vier Stunden Laufzeit ist seit dem 18.03.2021 in den USA bei HBO Max und in Deutschland bei Sky Cinema und Sky Ticket zu sehen.

alternativ: